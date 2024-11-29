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Более 300 сотрудников Дома юстиции выступили против антизападного курса правительства Грузии
29.11.2024 22:24
Более 300 сотрудников Дома юстиции дистанцируются от решения «Грузинской мечты».
Согласно совместному заявлению, приостановка европейской интеграции Грузии выходит за рамки вопроса политического вкуса.
«Это однозначно противоречит Конституции Грузии и декларируемой цели большинства населения нашей страны. Сотрудники Дома Справедливости внесли значительный вклад в процесс евроинтеграции и визовой либерализации. Поэтому остановить этот процесс – задача нам очень больно.
Мы верим, что европейская и евроатлантическая интеграция – единственный путь к укреплению безопасности и суверенитета страны, светлому будущему нашей страны! Мы служим Грузии и безоговорочно защищаем ее конституцию!" - говорится в заявлении.
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