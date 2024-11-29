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Тбилисские ночные клубы отменяют вечеринки в знак протеста
29.11.2024 22:34
Вчерашнее решение правительства Грузии об отказе от европейского пути стало ударом по всей стране, поставив под угрозу будущее демократии, экономики и базовые свободы.
"Результат многолетнего труда общества, лишений и борьбы за создание демократического государства, основанного на свободе и равенстве, был временно приостановлен. Грузия, оказавшаяся в кризисе, теперь сталкивается с угрозой международной изоляции и экономического коллапса, что ставит под угрозу все аспекты жизни, включая клубную культуру и средства к существованию работающих в этой сфере.
Тбилисская клубная сцена никогда не подчинялась угнетающим силам и не собирается уступать попыткам коррумпированного правительства уничтожить коллективные достижения общества. Подъем ультраправого популизма и принятие поддерживаемых Россией и анти-ЛГБТК+ законов в 2024 году стали прямым нападением на эти достижения и общее будущее, основанное на свободе.
В этой борьбе участвовать должен каждый."
В ответ на это клубы Тбилиси, такие как BASSIANI, KHIDI, LEFT BANK, MTKVARZE, TBILI ORGIA и TES, приняли решение отменить вечеринки на выходных.
Они призывают всех граждан присоединиться к акциям неповиновения, чтобы выразить протест против попыток уничтожить достижения общества и демократические ценности.
Клубная культура, ставшая символом свободы и сопротивления, переносит энергию танцполов на улицы.
Участники требуют немедленного освобождения задержанных демонстрантов и выступают против антидемократических решений и авторитаризма.
Клубы призывают всех граждан присоединиться к акциям неповиновения в городах по всей Грузии.
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