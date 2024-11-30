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Transparency International Georgia осуждает чрезмерное применение силы полицией
30.11.2024 00:42
Transparency International Georgia осуждает чрезмерное применение силы полицией.
Организация заявила, что категорически осуждает действия полиции и призывает правоохранительные органы не исполнять незаконные приказы нелегитимного правительства, а встать на сторону грузинского народа в защиту его европейского будущего.
Тем временем на прилегающей к парламенту улице 9 апреля и в задней части законодательного органа спецназ применяет водометы против протестующих. Также на месте используется слезоточивый газ.
Полиция начала задерживать собравшихся с применением силы.
Обстановка остается крайне напряженной: правоохранители оскорбляют протестующих, бросают в их сторону различные предметы, которые затем возвращаются обратно в сторону полицейских.
Вдоль всего периметра парламента размещены полицейские силы.
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