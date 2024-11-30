

Transparency International Georgia осуждает чрезмерное применение силы полицией

30.11.2024 00:42





Transparency International Georgia осуждает чрезмерное применение силы полицией.



Организация заявила, что категорически осуждает действия полиции и призывает правоохранительные органы не исполнять незаконные приказы нелегитимного правительства, а встать на сторону грузинского народа в защиту его европейского будущего.



Тем временем на прилегающей к парламенту улице 9 апреля и в задней части законодательного органа спецназ применяет водометы против протестующих. Также на месте используется слезоточивый газ.



Полиция начала задерживать собравшихся с применением силы.



Обстановка остается крайне напряженной: правоохранители оскорбляют протестующих, бросают в их сторону различные предметы, которые затем возвращаются обратно в сторону полицейских.



Вдоль всего периметра парламента размещены полицейские силы.





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