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Transparency International Georgia осуждает чрезмерное применение силы полицией


30.11.2024   00:42


Transparency International Georgia осуждает чрезмерное применение силы полицией.

Организация заявила, что категорически осуждает действия полиции и призывает правоохранительные органы не исполнять незаконные приказы нелегитимного правительства, а встать на сторону грузинского народа в защиту его европейского будущего.

Тем временем на прилегающей к парламенту улице 9 апреля и в задней части законодательного органа спецназ применяет водометы против протестующих. Также на месте используется слезоточивый газ.

Полиция начала задерживать собравшихся с применением силы.

Обстановка остается крайне напряженной: правоохранители оскорбляют протестующих, бросают в их сторону различные предметы, которые затем возвращаются обратно в сторону полицейских.

Вдоль всего периметра парламента размещены полицейские силы.


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