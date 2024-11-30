

Патриархия Грузии призвала протестующих и силовиков «выражать свою позицию более цивилизованно»

30.11.2024 01:42





В специальном заявлении ГПЦ обратилась как к «представителям власти и правоохранительным органам, так и ко всем остальным членам общества, активно выражающим свой протест», чтобы они воздерживались от агрессивных и оскорбительных действий, физического и словесного противостояния.



В Патриархии утверждают, что события, произошедшие в ночь на 29 ноября в центре Тбилиси, вызывают у них «душевную боль и беспокойство».



«Несмотря на разъяснения представителей правительства о том, что Грузия не отклоняется от европейского курса и не отказывается от европейских ценностей, этого оказалось недостаточно и убедительно для части общества. В результате мирная демонстрация постепенно переросла в физическое противостояние между представителями силовиков и участниками митинга».



В заявлении говорится, что на многих кадрах, распространенных СМИ, видно, как участники протеста противостояли полицейским, как пытались проникнуть в здания и нанесли ущерб инфраструктуре.



С другой стороны, видны агрессивные действия сотрудников правоохранительных органов. Они применяли физическое насилие к участникам протестов, людям разного возраста, в том числе к журналистам.





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