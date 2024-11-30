

Хвича Кварацхелия: Прекратите насилие и агрессию! Сегодня, как никогда, Грузия заслуживает Европу

30.11.2024 14:33





Мне больно за мою страну, больно за мой народ – больно и эмоционально смотреть те видеокадры, которые распространяются, прекратите насилие и агрессию! Сегодня, как никогда, Грузия заслуживает Европу, - пишет в социальной сети игрок сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия.



По его словам, Грузия принадлежит грузинскому народу, и никто не может встать выше этого.



«Приветствую вас, я слежу за развитием событий в нашей стране, и хочу, как один из граждан страны, зафиксировать своё мнение и позицию.



Желанием и волей грузинского народа является европейский путь развития и продолжение этого пути, это наш исторический выбор, единственный верный выбор, и недопустимо сворачивать с этого пути. Грузия принадлежит грузинскому народу, и никто не может встать выше этого.



Мне больно за мою страну, больно за мой народ – больно и эмоционально смотреть те видеокадры, которые распространяются, прекратите насилие и агрессию! Сегодня, как никогда, Грузия заслуживает Европу!» – пишет Кварацхелия.





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