

Сегодня в Тбилиси запланировано проведение двух акций

30.11.2024 14:47





Сегодня в грузинской столице запланировано проведение двух акций протеста.



В 17:00 по местному времени демонстранты соберутся у здания „Первого канала“ под лозунгом - „Народное телевидение“, а в 19:00 – проведут акцию у здания администрации правительства Грузии под лозунгом „Это – мой ребенок, убери руки“.



Участники акции протеста придут и к зданию парламента Грузии, однако время начала акции пока не уточняется.



Напомним, что протест граждан, который проходит в Тбилиси в течение последних двух дней, был вызван решением правительства, до 2028 года не вносить в повестку дня вопрос о начале переговоров с Евросоюзом.





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