|
|
|
Акция протеста проходит у здания Общественного вещателя Грузии
30.11.2024 18:24
"Общественный лжец“, "Изобличи режим" – с такими лозунгами члены различных гражданских движений и рядовые граждане проводят акцию протеста у здания Общественного вещателя Грузии.
По словам участников акции, вещатель, который финансируется за средства налогоплательщиков, власти используют как один из механизмов пропаганды.
По их оценке, в последние дни телеканал не в полной мере освещает процессы, происходящие в стране.
"Мы видим, какой пропагандой СМИ борются с обществом, и во главе всего этого стоит Общественный вещатель Грузии. Мы считаем, что вещатель не имеет право принимать участие в этой пропаганде. Телеканал должен полностью освещать события в стране, как это делают другие телеканалы. Также вещатель обязан выделять общественным группам пространство для дебатов. Глас народа должен быть слышен.
Главной задачей сейчас является спасение вещателя из клешней государства",- заявил лидер движения "Даитове" Илья Глонти.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна