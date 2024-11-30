

Акция протеста проходит у здания Общественного вещателя Грузии

30.11.2024 18:24





"Общественный лжец“, "Изобличи режим" – с такими лозунгами члены различных гражданских движений и рядовые граждане проводят акцию протеста у здания Общественного вещателя Грузии.



По словам участников акции, вещатель, который финансируется за средства налогоплательщиков, власти используют как один из механизмов пропаганды.



По их оценке, в последние дни телеканал не в полной мере освещает процессы, происходящие в стране.



"Мы видим, какой пропагандой СМИ борются с обществом, и во главе всего этого стоит Общественный вещатель Грузии. Мы считаем, что вещатель не имеет право принимать участие в этой пропаганде. Телеканал должен полностью освещать события в стране, как это делают другие телеканалы. Также вещатель обязан выделять общественным группам пространство для дебатов. Глас народа должен быть слышен.



Главной задачей сейчас является спасение вещателя из клешней государства",- заявил лидер движения "Даитове" Илья Глонти.





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