

Сотрудники школ, госинститутов и крупных компаний Грузии осудили приостановку переговоров с ЕС

30.11.2024 22:13





Сотрудники тбилисских школ, Дома юстиции, Агентства гражданской авиации, мэрии Тбилиси и крупных компаний осудили приостановку переговоров о вступлении в ЕС. Часть заявлений опубликована в фейсбуке. Некоторые школы в знак протеста приостанавливают учебный процесс.



Мэрия. Более 120 работников столичной мэрии заявили: «Мы, сотрудники мэрии Тбилиси, четко и однозначно заявляем, что дистанцируемся от решения приостановить процесс вступления Грузии в Европейский Союз до 2028 года и от всех причин, вызвавших это решение… Мы были, есть и остаемся верными нашим гражданам, Конституции, тем европейским ценностям и курсу, который выбрала Грузия, и продолжаем способствовать становлению нашей страны как европейского государства».



Оператор Magti. «Magti категорически осуждает насилие против людей, защищающих европейское будущее Грузии, и остается приверженным курсу, определенному статьей 78 Конституции Грузии. Альтернативы евроинтеграции у нашей страны нет. Будущее Грузии в Европе!» - сказано в заявлении компании.



Крупнейший интернет-провайдер Грузии Silknet. «Silknet и компании Silk Road Group поддерживают стремление нашей страны к вступлению в Европейский союз. Мы верим, что Грузия не должна выходить из конституционного правопорядка и должна оставаться в европейском пространстве. Отказ от этого пути означает отказ от свободы, прогресса и будущего. Нет насилию против мирных протестующих!»



Школы. «Зеленая школа», школа Ньютона, детский сад Waldorf выпустили заявления с осуждением решения грузинских властей. «Зеленая школа» и школа Ньютона также сообщили о приостановке учебного процесса в знак протеста.



Дом юстиции. Более 500 сотрудников выступили против приостановки евроинтеграции. «Это однозначно противоречит Конституции Грузии и цели, заявленной большинством граждан нашего государства…».



Агентство гражданской авиации. «Сотрудники, подписавшие договор, активно участвуют в программах обучения и рабочих группах ЕС. В настоящее время нам непонятно, какой цели послужит, если государство остановит процесс вступления в Евросоюз», - цитирует заявление сотрудников агентства Publika.



Нацбанк. Более 170 сотрудников Нацбанка заявили: «Сотрудники Нацбанка Грузии поддерживают непрерывную и бесперебойную работу по евроинтеграции страны».



Многопрофильный медицинский центр. «Мы спасли столько жизней благодаря европейскому образованию и обмену опытом… Считаем, что заявление об исключении Грузии из повестки переговоров о вступлении в Евросоюз к 2028 году не соответствует стратегическим интересам страны и противоречит статье 78 Конституции Грузии», — говорится в заявлении Pinneo Medical Ecosystem.



Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе 28 ноября объявил, что страна до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. Судьи, сотрудники министерств и журналисты общественного ТВ ранее также раскритиковали приостановку евроинтеграции.





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