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«ТВ Имеди»: на акции в Тбилиси были задержаны 10 иностранных граждан - в основном, россияне
30.11.2024 22:15
На акции протеста, прошедшей в Тбилиси 29 ноября, были задержаны 10 граждан иностранных государств, сообщает телекомпания «Имеди». Задержанных обвиняют в мелком хулиганстве, а также сопротивлении и неповиновении полиции. Все они были переведены в СИЗО. Среди задержанных граждане России
Михаил Моросин 1998 г.р.;
Иван Пилякин 1994 г.р.;
Вадим Башакин 1999 г.р.;
Ярослав Лоскот 2000 г.р.;
Максим Мостовой 1987 г.р.;
Игнат Ковалев 1992 г.р.;
Сергей Пащенко 1979 г.р.;
Валерий Богомолов 1969 г.р.
А также гражданин Беларуси Евгений Муравицкий, 1999 г.р. и гражданин США Ник Лоладзе, 1992 г.р.
Ранее в МВД Грузии сообщили о задержании на протестной акции в Тбилиси 107 человек. Всем вменяется неподчинение требованиям полиции и мелкое хулиганство – статьи 166 и 173 Кодекса административных правонарушений.
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