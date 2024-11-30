

«ТВ Имеди»: на акции в Тбилиси были задержаны 10 иностранных граждан - в основном, россияне

30.11.2024 22:15





На акции протеста, прошедшей в Тбилиси 29 ноября, были задержаны 10 граждан иностранных государств, сообщает телекомпания «Имеди». Задержанных обвиняют в мелком хулиганстве, а также сопротивлении и неповиновении полиции. Все они были переведены в СИЗО. Среди задержанных граждане России



Михаил Моросин 1998 г.р.;

Иван Пилякин 1994 г.р.;

Вадим Башакин 1999 г.р.;

Ярослав Лоскот 2000 г.р.;

Максим Мостовой 1987 г.р.;

Игнат Ковалев 1992 г.р.;

Сергей Пащенко 1979 г.р.;

Валерий Богомолов 1969 г.р.

А также гражданин Беларуси Евгений Муравицкий, 1999 г.р. и гражданин США Ник Лоладзе, 1992 г.р.



Ранее в МВД Грузии сообщили о задержании на протестной акции в Тбилиси 107 человек. Всем вменяется неподчинение требованиям полиции и мелкое хулиганство – статьи 166 и 173 Кодекса административных правонарушений.





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