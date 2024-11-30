

Игроки сборной Грузии по футболу осудили насилие над участниками проевропейских протестов

30.11.2024 22:18





В сборной Грузии по футболу осудили насилие над участниками прозападных протестных акций в Тбилиси. Игроки и персонал команды в соцсетях высказались в поддержку европейского пути страны.



Многих членов сборной шокировали кадры избиения молодого мужчины спецназом, снятые очевидцами. Вратарь Георгий Мамардашвили поделился ими в сторис в Instagram, сопроводив единственным словом: «позор».



• Футболист Саба Гогличидзе: «Трудно на расстоянии наблюдать за тем, что происходит сегодня в моей стране. Ясно видно, что ничто не может помешать воле грузинского народа на пути к победе. Остановите бесчеловечное насилие против мирных протестующих. Грузия была, есть и будет частью Европы.»



• Футболист Анри Меквабишвили: «Я осуждаю все виды насилия, волей грузинского народа всегда было и будет европейское будущее!»



• Футболист Георгий Чакветадзе: «Очень тяжелое зрелище, когда на моей родине так жестоко обращаются с моими соотечественниками. Насилие должно быть остановлено! Будущее Грузии в Европе. Этот путь требует единства и приверженности миру. Грузины, я с вами.»



• Врач команды Давид Харабадзе: «Человек лежал, абсолютно беспомощный, а вы цинично били его ногами изо всех сил – сначала один, потом второй. Его спасло чудо, он мог умереть прямо там от травмы шеи… Садистская ты свинья, почему? Завтра ты пойдешь и поставишь свечки в Самеба, произнесешь тост на день святости семьи и с гордостью посмотришь на своих детей, не отводя глаза, потому что знаешь, что свое нереализованное, закомплексованное эго удовлетворишь стократно, избивая энтузиазмом и причиняя боль…



Нет, нет и нет. Ты мертв и мертвецы должы быть погребены, ты слеп, и ты путеводитель слепых… Имя вам — легион. Если Господь не созиждет дома, напрасно бодрствует страж.



Ты не веришь ни в Бога, ни в икону, ни в церковь, ни в семью, ни в святость. Ты лицемерный садист….»



• Футболист Георгий Квилитая: «Очень сложно смотреть, как с твоими сверстниками вот так расправляются из-за желания жить в европейской Грузии. Молодежь, я рядом с вами».



• Футболист Георгий Кочорашвили: «Грузия заслуживает единства и справедливости. Болезненно видеть, как страдает наш народ. Наш голос и действия должны быть направлены на лучшее будущее страны.»



• Футболист Буду Зивзивадзе: «Я всегда поддерживал и буду поддерживать Грузию и грузинский народ, которые борются за лучшее будущее Грузии. Я осуждаю насилие, и невозможно смотреть на то, что происходит в Грузии сегодня. Грузия заслуживает того, чтобы быть единой и быть частью Европы. Моя точка зрения никогда не менялась: место Грузии в Европе.»



• Футболист Хвича Кварацхелия: «Желание и воля грузинского народа – движение по-европейскому пути. Единственно правильный выбор и нельзя отклоняться от этого пути. Эта страна принадлежит народу, и никто не стоит выше народной воли. Мне больно за мою страну, мне больно за мой народ, для меня болезненно и эмоционально видеть те кадры, которые распространяются. Прекратите насилие и агрессию! Грузия сегодня заслуживает Европы как никогда!»



Насилие осудили и другие известные грузинские спортсмены. В их числе армреслер Леван Сагинашвили, действующий чемпион UFC в легчайшем весе, Мераб Двалишвили, игрок сборной Грузии по регби Бека Гигашвили.



Источник: Новости - Грузия

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