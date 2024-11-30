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Патриархия ГПЦ призывает стороны «оставаться в рамках морали и закона»
30.11.2024 22:24
Патриархия Грузинской православной Церкви опубликовала заявление, в котором призывает стороны оставаться в рамках морали и закона.
«Нам очень жаль, что, несмотря на призыв церкви, демонстрация на проспекте Руставели 30 ноября переросла в серьезное противостояние. На кадрах, распространившихся в СМИ и социальных сетях, четко видны действия, выходящие за рамки законности и морали.
Создавшаяся ситуация вызывает конфронтацию и угрожает мирному сосуществованию граждан.
Нам дороги стоящие с обеих сторон, и мы молимся за них. Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших», - сказано в заявлении.
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