

GeHRA осуждает осуждает и отмежевывается от насилия правительства в отношении мирных демонстрантов

30.11.2024 22:33





The Georgian Heart Rhythm Association (GeHRA) публикует заявление и осуждает факт избиения и незаконного ареста одного из ее основателей, бывшего президента ассоциации Кахабера Эцадашвили.



«Как нам стало известно, Кахабер Эцадашвили был жестоко похищен и подвергнут физическому насилию, когда он стоял с женой и пел гимн Грузии на мирной демонстрации.



Мы требуем немедленного освобождения Кахабера Эцадашвили.



Наша ассоциация осуждает и отмежевывается от насилия правительства в отношении мирных демонстрантов, попытки правительства узурпировать волю грузинского народа, изменить курс, гарантированный конституцией нашей страны, и попирать права человека, что приводит к полной изоляции Грузии и установление авторитарного режима.



Место Грузии – в цивилизованной европейской семье. Нет авторитаризму, нет насилию».





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