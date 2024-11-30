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GeHRA осуждает осуждает и отмежевывается от насилия правительства в отношении мирных демонстрантов
30.11.2024 22:33
The Georgian Heart Rhythm Association (GeHRA) публикует заявление и осуждает факт избиения и незаконного ареста одного из ее основателей, бывшего президента ассоциации Кахабера Эцадашвили.
«Как нам стало известно, Кахабер Эцадашвили был жестоко похищен и подвергнут физическому насилию, когда он стоял с женой и пел гимн Грузии на мирной демонстрации.
Мы требуем немедленного освобождения Кахабера Эцадашвили.
Наша ассоциация осуждает и отмежевывается от насилия правительства в отношении мирных демонстрантов, попытки правительства узурпировать волю грузинского народа, изменить курс, гарантированный конституцией нашей страны, и попирать права человека, что приводит к полной изоляции Грузии и установление авторитарного режима.
Место Грузии – в цивилизованной европейской семье. Нет авторитаризму, нет насилию».
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