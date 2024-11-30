

Семьи героев «августовской войны»: будущее Грузии – в Европе, враг – Россия

30.11.2024 22:43





Многолетняя борьба за европейское будущее Грузии зашла в тупик. Об этом говорится в заявлении семей героев «августовской войны» 2008 года. Оно распространено в связи с решением властей приостановить евроинтеграцию, в связи с протестами в Тбилиси и насилием спецназа. Текстом поделилась Мака Чиквиладзе – вдова национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе.



«Мы, члены семей героев войны 2008 года, считаем себя обязанными изложить свою позицию по поводу печальных процессов, происходящих в стране.



Факт, что многолетняя борьба за европейское будущее страны зашла в тупик.



Факт, что люди в стране противостоят друг другу, теряют друг друга, оскорбляют друг друга… это нездоровая среда.



Факт, что следующее поколение, молодежь, а также их родители, очень переживаем за это, протестуем.



Каждый гражданин не только имеет право, но и обязан заботиться о правильном развитии своей страны, протестовать против всего, что является препятствием на пути цивилизационного будущего страны.



Никто и ничто не должно им в этом мешать. Конституция и предоставляемые ею права и обязанности превыше всего, поскольку ее защита является краеугольным камнем государства».



В заявлении говорится, что, когда процессы в стране развиваются неправильно, граждане имеют право сами выбрать правильный путь. И никто не имеет права вставать на этом пути развития, ради которого граждане даже жертвовали собой физически.



«Будущее Грузии – это Европа. <…> У Грузии один враг – Россия. В изоляции от цивилизованного мира она проглотит нас. Давайте не будем своими действиями делать себя союзниками этого врага».



В тексте подчеркивается, что в первую очередь думать об этом должны те, кто несет обязательства перед страной, «иногда и индивидуальную». «Мы как можем защищаем идею, ради которой собой пожертвовали члены наших семей», — говорится в заявлении.



Младший сержант Вооруженных сил Грузии Георгий Анцухелидзе во время российско-грузинской войны августа 2008 года был взят в плен. Он подвергся пыткам и избит на братском кладбище в Цхинвали. Анцухелидзе был посмертно удостоен звания Национального героя Грузии.



Источник: SOVA

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