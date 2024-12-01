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Национальный центр рукописей: Отклонение от европейского пути и возвращение в лоно России категорически неприемлемы
01.12.2024 13:09
38 сотрудников Национального центра рукописей имени Корнели Кекелидзе дистанцируются от решения правящей партии приостановить процесс переговоров по интеграции с Евросоюзом до 2028 года.
Как говорится в заявлении, категорически неприемлемо отклонение Грузии от европейского пути и возвращение в лоно России.
«Заявление части сотрудников Национального центра рукописей Грузии имени Корнели Кекелидзе:
Рукописное наследие, хранящееся в Национальном центре рукописей Грузии имени Корнели Кекелидзе, содержит объективную и достоверную информацию об истории Грузии. Созданные на протяжении веков письменные памятники подтверждают стремление нашей страны к западной культуре.
Стоит отметить и то, что именно в Национальном центре рукописей сохранились мысли Ефрема Мцири, Арсена Икалтоэли и Сулхан-Саба, который со средних веков был вдохновителем нашего европейского мышления; также в коллекциях центра хранятся личные архивы великих европейски настроенных грузинских деятелей, которые в разной форме боролись с Российской империей: Илии, Акакия, Важи, Димитрия Кипиани, Нико Николадзе, Эквтиме Такаишвили, Католикоса-Патриарха Амвросия Хелая и других, защита, изучение и популяризация которых является нашей повседневной деятельностью.
Именно поэтому мы, сотрудники Национального центра рукописей, чувствуем особую ответственность и считаем, что:
Отклонение Грузии от европейского пути и возвращение в лоно России категорически неприемлемы.
Недопустимо нарушение статьи 78 нашей Конституции!
Мы осуждаем насилие в отношении собственных граждан», - говорится в заявлении.
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