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30 ноября с акции в медицинские учреждения были доставлены 44 человека
01.12.2024 16:17
По информации Минздрава, 30 ноября с акции протеста, прошедшей на проспекте Руставели, группами Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи в медицинские учреждения доставлены 44 человека, из них 27 – участники акции, 1 – представитель СМИ, 16 - представители МВД.
По данным ведомства, жизни пострадавших опасность не угрожает. Часть из них покинула медицинские учреждения, а некоторые остаются в клинике под наблюдением врачей.
«На территории акции протеста были мобилизованы 20 бригад Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. На месте помощь была оказана десяткам граждан, в том числе представителям СМИ и правоохранительных органов, которым госпитализация не требовалась.
Эти данные включают только госпитализированных Центром координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи», - говорится в сообщении.
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