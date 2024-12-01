

30 ноября с акции в медицинские учреждения были доставлены 44 человека

01.12.2024 16:17





По информации Минздрава, 30 ноября с акции протеста, прошедшей на проспекте Руставели, группами Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи в медицинские учреждения доставлены 44 человека, из них 27 – участники акции, 1 – представитель СМИ, 16 - представители МВД.



По данным ведомства, жизни пострадавших опасность не угрожает. Часть из них покинула медицинские учреждения, а некоторые остаются в клинике под наблюдением врачей.



«На территории акции протеста были мобилизованы 20 бригад Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. На месте помощь была оказана десяткам граждан, в том числе представителям СМИ и правоохранительных органов, которым госпитализация не требовалась.



Эти данные включают только госпитализированных Центром координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи», - говорится в сообщении.





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