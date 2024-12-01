

Актриса и телеведущая Натиа Бунтури рассказала, как ее избивали робокопы

01.12.2024 19:05





Известная актриса и телеведущая Натиа Бунтури рассказала об инциденте на протестной акции в Тбилиси, когда ее избили сотрудники правоохранительных органов, а до этого якобы спасли из давки.



По ее словам, во время массовой давки на митинге она была сбита с ног, и трое «робокопов» подняли ее, и вывели с площади.



"Когда меня подняли, я несколько раз попросила, чтобы они меня не били".

Однако, как только она оказалась в уединенной части улицы, где было только четверо "робокопов" начали применять к ней физическое насилие.



"Когда меня подняли и вывели на боковую улицу, я совершенно не ожидала, что мне нанесут удар. Но как только я начала отвечать на вопросы, один из них неожиданно ударил меня по голове дважды, в результате чего у меня пошла кровь из носа."



"Знаю, что это мелкий случай по сравнению с тем, что пережили другие, но тот факт, что меня подняли, вывели и потом ударили по голове, я не могу понять."



Несмотря на полученную травму, актриса говорит, что рада, что была без парней, которые сейчас, возможно, были бы в тюрьме.



Тем не менее, Бунтури призывает людей быть осторожными и не оставаться в одиночестве на протестах: «Не оставайтесь одни и будьте осторожны! Всё скоро закончится, и этот ад тоже уйдёт!»





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





