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Студенты Сухумского госуниверситета отмежевались от решения правительства Грузии в связи с ЕС


01.12.2024   20:11


Студенты с активным статусом Сухумского государственного университета отмежевываются от российского решения российского правительства Грузии. Об этом говорится в петиции, распространенном студентами СГУ.

«Студенты с активным статусом Сухумского государственного университета отмежевываются от российского решения российского правительства Грузии! Мы считаем, что это нарушение статьи 78 Конституции Грузии. Наше место в Европе и мы не собираемся жить в России. Мы считаем, что все те люди или учреждения, которые противостоят желанию грузинского народа стать полноправным членом Европейского Союза, являются предателями нации.

Таким образом, мы призываем руководство и ректора Сухумского государственного университета господина Зураба Хонелидзе сделать заявление и встать на правильную сторону истории!

Мы не собираемся ходить в аудитории и требовать от университета приостановить учебный процесс!», - говорится в заявлении, которое подписали более 200 студентов. Петиция открыта для подписки и ее подписание продолжается.


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