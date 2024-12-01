|
|
|
Студенты Сухумского госуниверситета отмежевались от решения правительства Грузии в связи с ЕС
01.12.2024 20:11
Студенты с активным статусом Сухумского государственного университета отмежевываются от российского решения российского правительства Грузии. Об этом говорится в петиции, распространенном студентами СГУ.
«Студенты с активным статусом Сухумского государственного университета отмежевываются от российского решения российского правительства Грузии! Мы считаем, что это нарушение статьи 78 Конституции Грузии. Наше место в Европе и мы не собираемся жить в России. Мы считаем, что все те люди или учреждения, которые противостоят желанию грузинского народа стать полноправным членом Европейского Союза, являются предателями нации.
Таким образом, мы призываем руководство и ректора Сухумского государственного университета господина Зураба Хонелидзе сделать заявление и встать на правильную сторону истории!
Мы не собираемся ходить в аудитории и требовать от университета приостановить учебный процесс!», - говорится в заявлении, которое подписали более 200 студентов. Петиция открыта для подписки и ее подписание продолжается.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна