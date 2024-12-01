

Совет религий Грузии категорически осудил насилие в отношении протестующих

01.12.2024 21:55





Члены Совета религий при Народном защитнике Грузии выступили с совместным заявлением, в котором категорически осуждают насилие в отношении демонстрантов.



«Демократия, свобода, права человека, свобода религии, равенство, толерантность, прочный мир – вот ценности, необходимые для достойной жизни. В их основе лежит общий для всех религий принцип: не поступай с другими так, как не хотел бы, чтобы поступали с тобой».



Члены Совета религий видят наибольшую опасность в отказе от гарантированного Конституцией Грузии курса на европейскую интеграцию, что может обернуться опасностью для достойной и безопасной жизни человека в Грузии.



К заявлению присоединились:



Евангелическая церковь Грузии

Протестантская церковь Святой Троицы

Армия Спасения

Общество друзей Друзей

Восстановленная Апостольская церковь

Евангелистская Церковь Веры

Союз грузинских мусульман

Евангелическо-баптистская церковь Грузии

Ассирийская Святая Апостольская Католическая Церковь Востока

Святая Церковь Спасенных Христиан

Евангелическое церковное Слово Жизни

Протестантская церковь Грузии

Мусульманский союз Ахмадия

Высшее духовное управление мусульман всей Грузии

Апостольская администрация Латино-Католического Кавказа



Источник: SOVA

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