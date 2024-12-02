

В медучреждения с акции в Тбилиси были доставлены 37 человек

02.12.2024 13:02





В ночь на 2 декабря в медучреждения с протестных акции были доставлены 37 человек, сообщил журналистам по завершении заседания правительства министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе.



«Из этих 37 человек 24 человека - протестующие, 12 человек - полицейские, которых тоже перевели (в клиники). Надо сказать, что травмы у полицейских достаточно серьезные, у них травм больше, чем у граждан. У сотрудников полиции травмы, вызванные, в том числе, от брошенных тяжелых металлических предметов и т.п. Я призываю всех сохранять не только правопорядок, но и беречь здоровье друг друга. Всем важно понять, что нацеливание пиротехники на людей, хотя мы неоднократно говорили общественности, что это опасная продукция, опасно. Люди должны быть осторожными и заботиться о жизни и здоровье других людей», - сказал Сарджвеладзе.





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