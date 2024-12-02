

Преследовавшая участников акции полиция задержала журналиста в фойе метро

02.12.2024 13:33





Утром 2 декабря был задержан журналист медиа-платформы «Мауцкебели» («Вещатель») Георгий Чагелишвили. Это произошло в фойе метро Руставели, куда бежали протестующие преследуемые силовиками.



Задержание Георгия Чагелишвили освещалось в различных СМИ. Как слышно на кадрах, Георгий Чагелишвили сказал полицейским, что он журналист, но, несмотря на это, его задержали.



Кроме того, сегодня утром полицейский напал на журналиста издания «Априли» Георгия Басхаджаури. Журналист снимал задержание протестующих в одном из переулков на улице Чавчавадзе.





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