

Журналист издания «Априли» подвергся нападению со стороны полицейского

02.12.2024 13:37





Журналист издания «Априли» Георгий Басхаджаури подвергся нападению со стороны полицейского, во время исполнения своих профессиональных обязанностей.



По данным издания «Априли», Басхаджаури снимал задержание участников митинга в одном из переулков у проспекта Чавчавадзе. Полицейские преследовали его и пытались отобрать телефон.



Кадры физического насилия со стороны полицейского над Георгием Басхаджаури были показаны в прямом эфире телеканала «Публика».





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