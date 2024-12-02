Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Журналист издания «Априли» подвергся нападению со стороны полицейского


02.12.2024   13:37


Журналист издания «Априли» Георгий Басхаджаури подвергся нападению со стороны полицейского, во время исполнения своих профессиональных обязанностей.

По данным издания «Априли», Басхаджаури снимал задержание участников митинга в одном из переулков у проспекта Чавчавадзе. Полицейские преследовали его и пытались отобрать телефон.

Кадры физического насилия со стороны полицейского над Георгием Басхаджаури были показаны в прямом эфире телеканала «Публика».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна