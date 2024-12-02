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Журналист издания «Априли» подвергся нападению со стороны полицейского
02.12.2024 13:37
Журналист издания «Априли» Георгий Басхаджаури подвергся нападению со стороны полицейского, во время исполнения своих профессиональных обязанностей.
По данным издания «Априли», Басхаджаури снимал задержание участников митинга в одном из переулков у проспекта Чавчавадзе. Полицейские преследовали его и пытались отобрать телефон.
Кадры физического насилия со стороны полицейского над Георгием Басхаджаури были показаны в прямом эфире телеканала «Публика».
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