

Волна студенческих протестов набирает обороты в вузах Грузии

02.12.2024 20:37





Волна студенческих протестов набирает обороты в высших учебных заведениях Грузии. Забастовку объявили в Батумском университете искусств.



Часть студентов отказывается посещать лекции и присоединяется к проевропейским протестным акциям. Преподаватели выражают поддержку студентам, осуждая и протестуя против решения правительства о приостановке переговоров с Европейским союзом до 2028 года.



Протест провели и студенты профессиональных училищ. С транспарантами «Вперёд к Европе» и «Мы выбираем европейский путь» студенты колледжа «Блэкси» выразили солидарность участникам акций. К студентам присоединились и школьники.



В знак протеста группа учащихся 8-й школы не посетила занятия. Они заявили, что таким образом выражают несогласие с текущими событиями в стране и осуждают применение физической силы против участников акций.





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