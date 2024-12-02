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Четыре резиновые пули попали в фотографа Общественного вещателя Грузии
02.12.2024 20:40
Четыре резиновые пули попали в фотографа Общественного вещателя Грузии. Это произошло на акции 30 ноября, но стало известно только сегодня благодаря статусу в "Faceebok", самого Меладзе.
"Когда ты находишься на переднем крае, ты всегда должен быть готов (к таким ситуациях), но когда дело касается недооцененности - это больнее чем нанесенная рана". - написал Мириан Меладзе
Общественный вещатель умолчал о ранении своего фотографа, так как стреляли в него сотрудники полиции. Причем полицией это было сделано преднамеренно. Такой вывод можно сделать из слов другого фотографа Вано Горгишвили:
«30 ноября около 2-3 часов ночи, полиция примерила против журналистов у Мэриота водометы.
Несколько человек попытались убежать, и в этот момент по нам открыли огонь. В Мириана угодило 4 пули, в меня одна» - написал в Facebook Горгишвили.
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