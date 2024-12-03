

Продюсер грузинской службы Радио свобода, задержанный на акции, освобожден

03.12.2024 12:26





Спустя два дня после задержания продюсер Радио Свобода Бека Берадзе освобожден. 1 декабря на рассвете его задержали силовики в районе тбилисской улицы Ингороква недалеко от здания парламента, во время протеста, и перевели его в изолятор временного содержания Сагареджо. Берадзе рассказал, что силовики при этом избивали его.



Ему предъявили обвинение в мелком хулиганстве и неповиновении сотруднику полиции, однако в итоге дело не передали в суд и через 48 часов его освободили без привлечения к административной ответственности.



Бека Берадзе рассказал Радио Свобода, как были задержаны он и его брат Торнике Берадзе, и о насилии со стороны полицейских. У молодого человека синяк под левым глазом, на лице и на лбу наблюдаются следы побоев.



Он утверждает, что в протоколе о нарушении записали будто, он на Руставели он ругался на патрульных, за что и был задержан, что он называет «ложью».



По его словам, 1 декабря ночью он был с братом и двумя друзьями, когда у здания правительства на улице Ингороква им встретились полицейские. Они попытались пройти на митинг через небольшой переулок.



«Как только мы свернули, нас окружило множество полицейских и отделили друг от друга. Сначала меня вытянули. Я увидел, что у них был мой брат. Когда я спросил, зачем он вам, я сказал, отпустите. Мне ответили, что у него нашли респиратор. Я не знаю, что за криминальная штука — респиратор».





По его словам, разговор с полицейскими длился около минуты:



«Я не оказывал сопротивления, не оскорблял… В какой-то момент им надоело со мной разговаривать, поэтому они отправили меня к брату, [сказали] задержите и его… Там меня задержали и отвезли в канцелярию».



Бека утверждает, что там и началось применение силы:



«Били, издевались: «мать твою – журналист», я до этого сказал, что я журналист. Они меня хорошо избили».



Позже Беку посадили в микроавтобус, припаркованный возле Администрации правительства, в котором продолжили его избивать.



Его брат Торнике Берадзе был доставлен в клинику Гудушаури с диагнозом сотрясение мозга.





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