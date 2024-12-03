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Грузинские эмигранты выступили против решения «Мечты» по евроинтеграции
03.12.2024 12:35
Грузинские эмигранты выступили с совместным заявлением по решению «Грузинской мечты» относительно евроинтеграции и выразили солидарность и поддержку людям, проживающим в Грузии.
Авторы заявили, что новейшая история Грузии не помнит такой катастрофической политической ситуации, и со стороны России — при помощи Бидзины Иванишвили и партии «Грузинская мечта» — проводится спецоперация против Грузии новыми, гибридными методами, направленными на разрушение будущего Грузии как политического образования и на изоляцию страны от демократического мира.
Эмигранты осуждают «государственный переворот «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили в Грузии», а также нападение на участников акции протеста и журналистов. Они призывают международных партнеров ввести санкции против Бидзины Иванишвили и его партии.
В заявлении говорится, что полное доверие и поддержка выражается президенту Грузии Саломе Зурабишвили, «как единственному легитимному политическому институту в настоящее время».
«Мы призываем грузинский политический спектр поддержать единство и институт президента;
Мы призываем представителей грузинской диаспоры использовать любые доступные нам средства, чтобы помочь нашей стране и народу;
Мы еще раз осуждаем ”Грузинскую мечту» и государственный переворот Бидзины Иванишвили в Грузии! Насилие в отношении населения, мирных демонстрантов и журналистов!
Мы считаем, что неизбежное будущее Грузии — это демократическая политическая культура, интеграция в ЕС и углубление стратегического партнерства с Соединенными Штатами.
Мы призываем демократический мир не допустить успеха нового российского проекта гибридной аннексии Грузии!
Призываем ввести санкции против Иванишвили и чиновников «Грузинской мечты»!
Поддержите грузинский народ и, в координации с президентом Грузии, помогите Грузии бороться за спасение своей государственности и независимости, демократии и своего будущего!», — говорится в заявлении.
Петицию к моменту опубликования новости подписали 200 эмигрантов. Список подписантов обновляется.
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