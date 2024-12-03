

Правозащитники посетили в ИВС некоторых задержанных на акции

03.12.2024 12:52





Поздно ночью часть лиц, задержанных в административном порядке, была помещена в изолятор временного содержания в Тбилиси.



Для посещения задержанных в изоляторе находятся их правозащитники. По их словам, у части задержанных есть серьёзные повреждения. В изоляторе временного содержания также находятся представители Специальной следственной службы. Следователи опрашивают задержанных в связи с возможными нарушениями со стороны правоохранителей.



Кроме того, в Тбилисском городском суде рассматриваются дела, связанные с задержанными 29 ноября на проспекте Руставели. Среди них член партии «За Грузию» Ираклий Цулая и ещё один задержанный, Ираклий Диасамидзе. У обоих имеются видимые физические повреждения на лице. Их дела рассматривает судья Звиад Цеквава.



Как заявил задержанный Ираклий Диасамидзе, 29 ноября на улице Чичинадзе на него напали спецназовцы и применили физическую силу. Родственники Ираклия Цулая утверждают, что члена партии «За Грузию» избили спецназовцы, когда он отвёл ребёнка домой и возвращался на акцию. Задержанным вменяют административное правонарушение, а именно неподчинение законным требованиям полиции. Кроме того, в течение дня планируется рассмотрение административных дел других лиц.







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