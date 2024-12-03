

В Вильнюсе прошла акция солидарности Грузии

03.12.2024 13:01





В Вильнюсе прошла акция солидарности Грузии.



Информацию об этом в социальной сети распространяет председатель комитета по внешним связям Сейма Литвы Жигимантас Павильонис.



«Акция солидарности в Вильнюсе призвана выразить искреннюю поддержку Литвы нашим сестрам и братьям в Грузии, которые борются против русской мечты, грузинского кошмара и за свое законное место в Евросоюзе и НАТО», — написал Павильонис.





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