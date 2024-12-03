|
|
|
В Вильнюсе прошла акция солидарности Грузии
03.12.2024 13:01
В Вильнюсе прошла акция солидарности Грузии.
Информацию об этом в социальной сети распространяет председатель комитета по внешним связям Сейма Литвы Жигимантас Павильонис.
«Акция солидарности в Вильнюсе призвана выразить искреннюю поддержку Литвы нашим сестрам и братьям в Грузии, которые борются против русской мечты, грузинского кошмара и за свое законное место в Евросоюзе и НАТО», — написал Павильонис.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна