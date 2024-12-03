

Учащиеся тбилисской классической гимназии и их родители провели акцию

03.12.2024 13:20





Учащиеся тбилисской классической гимназии и их родители провели акцию перед гимназией. Они принесли баннеры с надписями: «Мы не остановимся», «Мы — Европа».



Участники акции протестуют против решения правительства Грузии не ставить вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года.



Как объясняет один из родителей, протест детей справедлив.



«Вчера директор школы зафиксировал позицию. Классическая гимназия всегда была лицом публичных школ страны. Все стоят на проспекте Руставели. Я призываю всех родителей, граждан осознать нынешнюю ситуацию в стране, у нас нет другой альтернативы, мы хотим европейского будущего», - сказала родительница Тамар Картозия.





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