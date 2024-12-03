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Пострадавший на акции от попадания в глаз газовой капсулы молодой человек находится на управляемом дыхании
03.12.2024 13:38
22-летний парень, пострадавший во время акции на проспекте Руставели, находится на управляемом дыхании. Он помещен в клинику Ингороква.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в клинике, комментарий о состоянии здоровья пострадавшего будет сделан в 14:30.
Информацию о 22-летнем парне распространила в социальной сети журналист Нанука Жоржолиани.
Как она пишет, спецназовцы, попали в глаз, предположительно, т.н. газовой капсулой.
«22-летний А.Т. переведен в реанимацию! В коме! Вчера спецназовцы попали в глаз газовой капсулой. Всю ночь делали операцию. Теперь вся Грузия должна молиться о его спасении! Сейчас нет ничего важнее этого!» - написала Жоржолиани.
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