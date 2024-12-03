

Задержана гражданская активистка Доди Хархели

03.12.2024 14:07





По существующей информации, задержана гражданская активистка Доди Хархели. По словам его близких, Хархели задержали на улице Гамрекели.



При этом возле дома активистки шумно.



На месте находятся сотрудники криминальной полиции, которые заявляют, что проводят следственные действия.



По словам близких Хархели, сотрудники правоохранительных органов проводят в квартире обыск. Они не дают возможности войти в жилой корпус.





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