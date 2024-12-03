

АМЮГ о «бесчеловечном и унижающем достоинство обращении» с протестующими со стороны полиции

03.12.2024 14:47





Ассоциация молодых юристов Грузии 2 декабря опубликовала заявление, в котором говорится, что, по информации юристов Сети юридической помощи, большинство задержанных 2 декабря лиц были жестоко избиты и подвергнуты бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Протесты продолжаются с 28 ноября, после того как «Грузинская мечта» заявила, что приостанавливает процесс вступления в Евросоюз.



В заявлении отмечается, что часть задержанных в настоящее время помещены в медицинское учреждение. «У них гематомы по всему телу, на лице есть травмы — в виде переломов носа и челюстей. У всех помещённых в клинику сотрясение мозга, множественные ушибы и гематомы, им трудно передвигаться и говорить», — говорится в сообщении АМЮГ.



По заявлению организации, задержанные утверждают, что насилие со стороны правоохранителей имело место как во время задержания, так и после него. «Их безжалостно избивали как минимум шестеро спецназовцев в микроавтобусе. В процессе насилия правоохранители чередовали друг друга. Они договаривались друг с другом ломать задержанным руку или ногу. Вышестоящее лицо указывало им бить (задержанных) в область печени и затылка. Помимо избиений, на задержанных плевали, ругались и кричали. Задержанные вспоминают следующие фразы: «Я засуну тебе в задницу дубинку», «Тебе нравятся Гварамия и Хазарадзе?», «Ты европеец, вам же нравится тр**ться в ж**у, засуну вам эту дубинку».



«После длительного и непрерывного избиения в маршрутке стояли лужи крови. В таком процессе у одного из избитых лиц плащ наполнился кровью. За пытками надзирал мужчина в возрасте, который контролировал, чтобы никто не умер во время избиения. Тех, кого выводили из маршрутки, до того, как довести к патрульной машине, спецназовцы проводили по коридору, били каждого по лицу и в спину», — заявляет АМЮГ.



По показаниям задержанных, спецназовцы заставляли их снимать обувь, и многих из них доставили в медучреждение без обуви. Спецназовцы отобрали у задержанных мобильные телефоны и требовали снять код.



«Мы осуждаем это бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и требуем немедленного расследования каждого преступления», — заявляют в организации.





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