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Суд оштрафовал основателя платформы «Холон» только за то, что тот стоял на акции


03.12.2024   15:06


Судья Тбилисского городского суда удовлетворила ходатайство МВД и наложила административный штраф в размере 3000 лари на основателя платформы «Холон», журналиста Ираклия Цулая.

Полиция обвиняла Ираклия Цулая в том, что он не подчинился требованию сотрудников МВД и не покинул проспект Руставели.

По словам Ираклия Цулая, он пришел на митинг ночью 29 ноября и не слышал призыва полиции. Цулая не признает себя виновным и, наоборот, рассказывает о деталях нападения на него спецназа.

По словам Цулая, он не представлял никакой угрозы, «он мирно находился на акции вместе со своим братом, когда он и его брат подверглись нападению и физическому насилию со стороны нескольких спецназовцев». На лице Цулая также есть физические повреждения.

Вместе с Ираклием Цулая судья рассмотрел административное дело другого человека, активиста Ираклия Диасамидзе, и наложил на него административный штраф в размере 4500 лари.

Помимо неповиновения полиции, Ираклия Диасамидзе обвиняют также в мелком хулиганстве. У Диасамидзе также есть видимые повреждения на лице.

Оба лица обратились в Специальную следственную службу с просьбой возбудить расследование в отношении полицейских.

Сегодня в суде планируется рассмотреть административные дела других лиц.


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