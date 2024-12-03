

Сотрудники Общественного вещателя не согласны с решением «Грузинской мечты» и называют канал предвзятым

03.12.2024 16:00





60 сотрудников Общественного вещателя Грузии, в том числе телеведущие Нино Зауташвили и Василий Иванов-Чиковани, подписали совместное заявление, в котором осуждают насильственный разгон протестующих и отмежевались от решения «Грузинской мечты» приостановить процесс присоединения страны к Евросоюзу до 2028 г. В заявлении говорится, что этот шаг нарушает конституционное обязательство Грузии по европейской интеграции.



Подписавшиеся подчеркивают роль Общественного вещателя, независимость которого определена статьей 17 Конституции. Они выражают обеспокоенность тем, что «Общественный вещатель в течение длительного времени не может выполнять свои обязательства по закону, не отражает события глубинно и беспристрастно».



Они также осуждают насилие полиции и говорят: «мы, как рядовые граждане этой страны, осуждаем жестокие рейды, преследования и аресты мирных жителей, мы стоим рядом с демонстрантами и думаем о своей гражданской ответственности по защите настоящего и будущего, выбранного народом и поддержанного Конституцией».



Подписавшиеся призывают ОВГ обеспечить выход в эфир общественному мнению и дискуссиям. Они также критикуют предвзятое освещение событий в последнее время.



В последние дни перед зданием Общественного вещателя прошли акции протеста с требованием эфирного времени для отличающихся мнений. В обоих случаях была достигнута договоренность с руководством телекомпании, и эфирное время было выделено для публичных дискуссий.



Участники акции также требовали отставки директора канала Тинатин Бердзенишвили и председателя Попечительского совета Васила Маглаперидзе, а также доступа к прямому эфиру и предоставления эфирного времени лидерам оппозиции и президенту Саломе Зурабишвили.



Руководство канала выступило с заявлением, в котором говорится, что Первый канал ОВГ был и останется свободным и сохранит свою редакционную независимость, несмотря ни на какое давление.



Общественный вещатель все чаще обвиняют в распространении пропаганды «Грузинской мечты» и отказе от предоставления эфирного времени оппозиционным взглядам. Маглаперидзе – бывший заместитель председателя «Грузинской мечты». Ранее правозащитные организации обвиняли канал в серьезной предвзятости, а некоторые журналисты даже говорили о цензуре.





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