

Патриархия вдруг вспомнила про акции и призвала президента следить за словами

03.12.2024 16:21





Служба по связям с общественностью Патриархии Грузии прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, опубликованное в социальной сети, в котором она призвала школы, после университетов, выразить солидарность акциям.



В заявлении Патриархии говорится, что призыв к вовлечению школьников и вообще несовершеннолетних, особенно исходящий от президента страны, который, напротив, должен стремиться к снижению поляризации и ненависти в обществе, чтобы происходящие события не нанесли вред психическому и физическому здоровью будущего поколения, является крайне тревожным.



«В эти дни мы видим, как развиваются события на протестных акциях. Часто ситуация накаляется до такой степени, что собрание перерастает в хаотичную стрельбу различными предметами и физические столкновения. В таких условиях любые заявления, призывающие вовлечь школьников и несовершеннолетних, особенно сделанные президентом страны, которая, по идее, должна стремиться к снижению поляризации и ненависти в обществе, чтобы защитить психическое и физическое здоровье будущего поколения от воздействия текущих событий, являются крайне тревожными.



К этому добавляется и то, что распространяются кадры, где видно, как посторонние лица пытаются противопоставить себя школьной администрации, проникают в школы, нарушают учебный процесс и обращаются к ученикам с призывами, что вызывает справедливое возмущение. Это абсолютно недопустимо и должно быть немедленно прекращено», — говорится в заявлении Патриархии Грузии.





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