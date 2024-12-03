

Состояние 21-летнего пациента, поступившего в клинику Ингороква с травмами лобной кости и глаза, стабильное

03.12.2024 16:27





Руководитель неврологического отделения клиники Ингороква Нино Хараишвили заявляет, что состояние 21-летнего пострадавшего, поступившего в клинику с травмами лобной кости и глаза, стабильное.



По её словам, сейчас пациент находится под медикаментозным сном.



«21-летний пациент был доставлен с открытой раной скальпа, переломом лобной кости и верхней стенки орбиты, контузионным повреждением лобной доли, а также травматическим кровоизлиянием в оболочки головного мозга. На данный момент целостность глазных яблок сохранена без признаков травматического повреждения. Пациент был немедленно переведен в операционную, где ему удалили поврежденные фрагменты. В настоящее время его состояние стабильное. Лечение продолжается в реанимации со стабильными параметрами. Была проведена повторная компьютерная томография, отрицательной динамики не зафиксировано.



Пациент был доставлен около четырех часов утра, после чего сразу же был направлен в операционную. Пациент сказал, что получил травму от какого-то тупого предмета, однако позже потерял сознание и не может уточнить детали. У него была склонность к сонливости, но он оставался контактным. Его доставила скорая медицинская помощь. На данный момент состояние пациента соответствует посттравматическому. Он находится в медикаментозном сне, со стабильной гемодинамикой, подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких, так как находится в медикаментозном сне», — заявила Нино Хараишвили.



По информации врача, в настоящее время лечение в клинике Ингороква продолжают 12 пациентов.



«Их состояние удовлетворительное. У них лёгкие повреждения мягких тканей и костных структур. На данный момент состояние всех пациентов стабильное», — отметила врач Нино Хараишвили.





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