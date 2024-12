Задержанный на митинге в Тбилиси россиянин выдворен в Армению

Задержанный на акции протеста против приостановки процесса евроинтеграции в Тбилиси гражданин РФ (Михаил, фамилия не указывается — ред.) выдворен в Армению, сообщает The Insider. Россиянин сообщил, что живет и работает в Грузии.



По его словам, его задержали в ночь на 30 ноября и при задержании избили, когда он находился рядом с журналистами и снимал протесты на смартфон для своего проекта.



«По рассказам Михаила, полицейские избивали ногами каждого нового задержанного, при этом доставалось и тем, кто находился ближе к дверям автозака. Это продолжалось около двух-трех часов. При этом, услышав, что Михаил говорит по-русски, полицейские, по его словам, начали вести себя с ним еще более жестоко», — пишет издание.



Он заявил, что в отделении полиции задержанным не разъяснили их права и не дали возможности позвонить близким или адвокату. У Михаила потребовали паспорт, которого у него с собой не было. По данным The Insider, полицейские указали в документах, что паспорта у россиянина в принципе нет, что в итоге и стало поводом для выдворения.



В изоляторе временного содержания у них взяли отпечатки пальцев и заставили подписать какие-то документы, не разъясняя их содержания. Михаил говорит, что все время пребывания в изоляторе ему не давали связаться с семьей, принять душ и почистить зубы. Но его посетил адвокат и представитель аппарата омбудсмена Грузии.



В ночь на 2 декабря Михаила перевели в миграционную службу, ничего не объясняя. В тот же день сотрудники полиции пришли домой к задержанному и забрали его паспорт. После этого его, как утверждает The Insider, отвезли на границу с Арменией. После перехода грузинской границы ему вернули телефон. Михаил попытался вернуться в Грузию, но грузинские пограничники его не пропустили. Сейчас он находится в Армении.



Источник: SOVA

