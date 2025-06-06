Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили встретился с послом Германии


06.06.2025   19:18


Глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили встретился с послом Германии в Грузии Петером Фишером. Об этом Купрашвили пишет в соцсети.

Сообщается, что в ходе встречи с послом обсуждались текущие законодательные изменения.

«Я встретился с послом Германии в Грузии Эрнстом Петером Фишером. У нас состоялся очень интересный разговор, мы обсудили текущие законодательные изменения. В частности, мы говорили о поправках, внесенных в Закон Грузии «О грантах», и о вступлении в силу Закона Грузии «О регистрации иностранных агентов». Мы наметили пути будущего сотрудничества», — написал Купрашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна