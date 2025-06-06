

Глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили встретился с послом Германии

06.06.2025 19:18





Глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили встретился с послом Германии в Грузии Петером Фишером. Об этом Купрашвили пишет в соцсети.



Сообщается, что в ходе встречи с послом обсуждались текущие законодательные изменения.



«Я встретился с послом Германии в Грузии Эрнстом Петером Фишером. У нас состоялся очень интересный разговор, мы обсудили текущие законодательные изменения. В частности, мы говорили о поправках, внесенных в Закон Грузии «О грантах», и о вступлении в силу Закона Грузии «О регистрации иностранных агентов». Мы наметили пути будущего сотрудничества», — написал Купрашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





