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Путин отказался от встречи с Зеленским
04.06.2025 22:57
Президент России Владимир Путин дал понять, что отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он обвинил власти Украины в преднамеренном ударе по гражданскому населению после подрыва поездов в Брянской и Курской областях. Тогда погибли семь человек, более ста получили ранения.
«Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях — это, безусловно, террористический акт, и решение о совершении подобных преступлений, конечно, принимались на Украине на политическом уровне», — заявил Путин в среду на совещании с членами правительства.
По его словам, украинская армия «отступает по всей линии фронта», а Киев «перешёл к террористическим актам». «На этом фоне они хотят прекращения огня на 30 или 60 дней, просят встречу лидеров, но о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор? За что их поощрять, давая передышку?» — сказал он.
Путин обвинил Украину в нежелании договариваться. «Судя по всему, мы имеем дело не только с людьми, которые не только не имеют компетенции в чем бы то не было, но и не обладают элементарной политической культурой, оскорблениями в адрес тех, с кем пытаются договориться». Одновременно он назвал Зеленского «главой насквозь прогнившего и коррумпированного режима».
Заявление Путина последовало почти сразу после заявления Зеленского о нежелании Украины продолжать переговоры в Стамбуле. Он назвал меморандум российской стороне об условиях прекращения войны невыполнимым ультиматумом. По словам президента Украины, переговоры должны быть продолжены на высшем уровне. «На выбор русских: Стамбул, Ватикан, Швейцария — все это есть. Мы предлагаем встречу с понедельника в любой день», — сказал президент Украины.
Прямо Путин от продолжения переговоров в среду не отказался. Он заявил, что обсудит вопросы урегулирования войны на ближайшем заседании Совбеза.
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