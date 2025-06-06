

Трамп и Маск потеряли десятки миллиардов после своего публичного конфликта

06.06.2025 22:02





Жесткая риторика главы Белого дома Дональда Трампа в адрес гендиректора Tesla Илона Маска стоила ему более $1 млрд, сообщает Axios (перевод — dialog.ua). Речь идет об убытках корпорации президента Трампа Media and Technology Group, которые составили около 8% в моменте. Фактически буквально за час Дональд Трамп потерял более $200 млн своего состояния.



Кроме того, американский лидер потерял порядка $900 млн за счет падения стоимости мемкоина TRUMP на 10%.



В свою очередь, Илон Маск терпит более серьезные убытки. Один из главных активов предпринимателя – компания Tesla – лишилась $153 млрд своей капитализации. Это произошло за счет падения акций Tesla на 14,3%.



В общей сложности Трамп и Маск из-за своего конфликта в соцсетях потеряли на двоих более 21 миллиарда долларов. При этом после окончания их публичной перепалки все активы немного восстановились, а Илон Маск сохранил свой статус самого обеспеченного человека на планете.



Стоит добавить, что конфликт бывших друзей с большой вероятностью еще не исчерпан. Дональд Трамп и Илон Маск обменивались жесткими высказываниями друг о друге вплоть до угроз и компроматов.



В частности, президент угрожал миллиардеру прекратить государственное финансирование его проектов, после чего Илон Маск заявил о сворачивании своей космической программы Space X.





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