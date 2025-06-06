|
|
|
Кобахидзе поздравил мусульманскую общину с праздником Курбан-байрам
06.06.2025 20:58
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил мусульманскую общину с праздником Курбан-байрам.
Глава правительства вместе с председателем Государственного агентства по делам религий посетили по случаю праздника тбилисскую мечеть.
Премьер-министр рассказал о значительном вкладе мусульманской общины в развитие страны и отметил, что государство продолжит оказывать им поддержку и в дальнейшем.
«Наша страна гордится как своим национальным, так и религиозным многообразием. Мы очень гордимся отношениями и дружбой, которые сложились между нами. Мы очень бережно относимся к этому и будем бережно относиться в будущем. Правительство Грузии максимально заботится об интересах мусульманской общины, и это будет продолжаться в будущем. Вы вносите большой вклад в прогресс и развитие нашей страны, и я хотел бы выразить вам за это большую благодарность», — заявил Ираклий Кобахидзе.
Собравшихся в мечети мусульман поздравили с праздником Курбан-байрам председатель Государственного агентства по делам религий Заза Вашакмадзе, муфтий Западной Грузии Адам Шантадзе, муфтий Восточной Грузии Этибар Эминов и шейх мусульман Грузии Фаиг Набиев. В молебне, посвященном Курбан-байраму приняли участие представители дипломатического корпуса.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна