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Восемь граждан Грузии пытались попасть в Израиль по поддельным дарконам


06.06.2025   19:04


Сотрудники службы пограничного контроля в аэропорту Бен-Гурион задержали 8 граждан Грузии при попытке незаконного пересечения границы. Как стало известно в пятницу, 6 июня, все они предъявили поддельные израильские паспорта (даркон). Об этом сообщает Вести. Израиль.

Речь идет о мужчинах и женщинах в возрасте 40-50 лет, которые прибыли в Израиль разными рейсами. Все они были допрошены и депортированы. Следственные органы пытаются установить место изготовления поддельных израильских документов.

В МВД отмечают, что это не первая попытка граждан Грузии въезда в Израиль по поддельным документам. Так, 11 декабря 2024 года в Бен-Гурионе были задержаны 20-летний мужчина и 40-летняя женщина с поддельными дарконами.

В апреле 2023 года за неделю были задержаны 25 грузинских граждан, которые путем различных ухищрений пытались незаконно пересечь границу. При этом были задержаны также израильтяне, оказывавшие содействие в противоправных действиях.


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