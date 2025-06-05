

Ингушетия примет российско-грузинский молодежный форум

05.06.2025 13:17





Власти Ингушетии намерены провести международный форум для укрепления межкультурного диалога с Грузией, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе руководителя региона.



"Глава республики Махмуд-Али Калиматов провел встречу с председателем Российско-Грузинского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Юрием Балашовым. Стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества Ингушетии и Грузии, а также проведение в регионе международного молодежного форума", - сказал сотрудник пресс-службы.



Как отметил Калиматов, на протяжении веков взаимоотношения народов строились на принципах добрососедства, уважения и культурного обмена. Эти прочные исторические связи обеспечивают благоприятные условия для развития взаимовыгодного сотрудничества.



Кроме того, глава республики заявил о готовности региона выступить принимающей стороной российско-грузинского молодежного форума.



"Ингушетия с ее богатой историей и культурой станет прекрасной площадкой для этого значимого мероприятия. Мы создадим все условия для продуктивного диалога молодых людей двух стран", - процитировали агентству главу региона в пресс-службе.



По словам собеседника агентства, в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая определит сроки проведения и программу мероприятия.



Основной акцент международного форума будет сделан на культурном обмене, образовательных проектах и поддержке молодёжного предпринимательства.



В свою очередь Балашов отметил, что развитие гуманитарных связей, особенно среди молодёжи, является ключевым фактором для построения доверия и долгосрочного сотрудничества.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





