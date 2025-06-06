

Подразделением по борьбе с терроризмом в США будет 22-летний бывший садовник - Daily Beast

06.06.2025 20:43





Главой одного из подразделений по борьбе с терроризмом правительства США назначен 22-летний Томас Фьюгейт, меньше года закончивший Техасский университет. Об этом 5 июня написало американское издание Daily Beast.



По данным издания, в администрации президента Дональда Трампа ему поручено противодействовать экстремизму в США, но всего пять лет назад он работал садовником, а летом 2023 года – в продуктовом магазине. Теперь он возглавил Центр профилактических программ и партнерств при министерстве здравоохранения. Организация призвана "поддерживать общенациональные усилия по борьбе с терроризмом и насилием на почве ненависти".



Журналисты отмечают, что у Фьюгейта практически нет опыта работы в этой сфере, в его резюме в сети LinkedIn нет ничего, что позволило бы предположить, что Фьюгейт обладает необходимыми навыками для отсеивания террористов, считают авторы материала. Во время учебы по специальности "политика и право" в университете мужчина работал в супермаркете разнорабочим.



Издание отмечает, что Фьюгейт – убежденный республиканец, участвовал в избирательной кампании Трампа в 2024 году в качестве "члена передовой группы" и стажировался в общественных консервативных организациях. В течение месяца после инаугурации нового президента США был принят на работу в качестве помощника в иммиграционный отдел минздрава и возглавил его после увольнения предыдущего директора.



Он отказался говорить с Daily Beast. Коллеги заявили изданию, что он успешен в работе, отметив, что руководящие обязанности на него возложены временно.





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