

Российские акции обвалились после ударов Украины по стратегическим аэродромам

01.06.2025 19:55





Акции российских компаний резко подешевели на воскресных торгах Московской биржи на новостях об массированных ударах Украины по базам стратегической авиации РФ.



На 15.52 мск бумаги Сбера падают на 2,3%, «Газпрома» — на 3,1%, ВТБ — на 2,3%, «Роснефти» — на 1,9%. Более 3% теряют котировки «Новатэка», на 2,8% подешевела «Северсталь», на 2,7% — «Норильский никель».



Удары ВСУ, под которые попали четыре авиабазы в Мурманской, Рязанской, Иркутской и Ивановской, состоялись накануне намеченных на понедельник российско-украинских переговоров в Стамбуле, напоминает инвестбанкир Евгений Коган. В результате инвесторы нервничают, что очередная встреча может сорваться, либо закончиться ничем.



Украинские удары также повысили неопределенность в отношении предстоящего 6 июня заседания ЦБ по ставке, пишут аналитики MMI: вероятность смягчения денежной политики, на которое надеется рынок, снижается.



Источник BBC News в Службе безопасности Украины рассказал, что операция против российских авиабаз готовилась более полутора лет. По украинским данным, в результате атаки были повреждены больше 40 военных самолетов, в том числе А-50, Ту-95 и Ту-22 М.





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