

24-летний человек с ограниченными возможностями был задержа и избит спецназом

03.12.2024 18:41





24-летний человек с ограниченными возможностями был задержан спецназом на акции, избит и в настоящее время находится в клинике.



Как рассказывает председатель фонда «აურესი» Екатерина Торкладзе, по её информации, Дато Абуладзе был на вчерашней акции вместе с другом, когда к ним подбежали трое спецназовцев, отобрали личные вещи и избили. Сначала его доставили в отделение полиции, где не было переводчика. Екатерина Торкладзе пояснила, что Дато Абуладзе общается только на жестовом языке.



На данный момент Дато Абуладзе находится в клинике Ингороквы, у него гематомы на глазах, сотрясение мозга и травмы на ногах. С помощью активистов ему уже удалось связаться с адвокатом. Его права защищает юрист организации «Партнёрство за права человека».





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