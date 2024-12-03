

Акция протеста людей с ограниченными возможностями проходит в Батуми

03.12.2024 18:45





Акция протеста людей с ограниченными возможностями проходит в Батуми.



Участники акции реагируют на недавние заявления властей по поводу отношений с Европейским Союзом и заявляют, что категорически их не принимают.



Они убеждены, что обязательно победят в своей борьбе.



"Я уверен, что мы выиграем эту борьбу. Нет российскому режиму! Эта уродливая система всё ещё носит советский характер, их подходы – советские. Им не нравятся люди, которые могут защищать себя и реализовывать свой потенциал.", – заявляют участник акции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





