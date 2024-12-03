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Акция протеста людей с ограниченными возможностями проходит в Батуми


03.12.2024   18:45


Акция протеста людей с ограниченными возможностями проходит в Батуми.

Участники акции реагируют на недавние заявления властей по поводу отношений с Европейским Союзом и заявляют, что категорически их не принимают.

Они убеждены, что обязательно победят в своей борьбе.

"Я уверен, что мы выиграем эту борьбу. Нет российскому режиму! Эта уродливая система всё ещё носит советский характер, их подходы – советские. Им не нравятся люди, которые могут защищать себя и реализовывать свой потенциал.", – заявляют участник акции.


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