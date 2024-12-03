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Администрация Морской академии 3 декабря закрыла двери перед частью студентов
03.12.2024 20:31
Студенты Батумской государственной морской академии более часа безуспешно требовали разрешения войти в академию, где они обучаются, но администрация отказала им во входе.
Часть студентов Морской академии протестует против заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе от 28 ноября о приостановке процесса евроинтеграции. Подобно студентам из других университетов Грузии, студенты Морской академии присоединились к забастовке и отказываются посещать занятия.
Сегодня, 3 декабря, участники протеста намеревались встретиться с ректором Морской академии Муртазом Девадзе. Однако администрация не только не пустила студентов на территорию академии, но и ректор не вышел к ним.
"Если я достигаю успехов от имени академии, то я студент, но когда я выступаю с протестом, то уже нет. Мы требовали разрешения войти в академию, а также хотели, чтобы ректор вышел к нам и выразил своё мнение о текущих событиях в стране. Однако нас не пустили, и ректор к нам не вышел," – рассказал студент Морской академии в интервью для "Батумелеби".
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