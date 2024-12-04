

АМЮГ: В отношении задержанных применялись пытки

04.12.2024 00:03





Глава Ассоциации молодых юристов Грузии Нона Курдованидзе сообщила, что в отношении задержанных на акциях протеста в Тбилиси имели место пытки.



"Как вы знаете, наши адвокаты встречаются с задержанными, и почти все из них говорят о том, что стали жертвами физического насилия разной степени интенсивности. Это происходило главным образом во время задержания, после задержания — во время транспортировки или в местах, куда их доставляли до помещения в изолятор.



Эти истории крайне тяжелые, особенно те случаи, которые связаны с госпитализацией.

Как известно, часть задержанных была переведена в медицинские учреждения и до сих пор проходит лечение.



Что касается квалификации этих действий, то для определения необходим учет степени физического насилия, его продолжительности, интенсивности и других факторов. Часть этих случаев мы квалифицируем как пытки. Они приравниваются к пыткам с учетом их продолжительности и интенсивности. Другая часть может быть расценена как ненадлежащее обращение.



Мы можем с уверенностью сказать, что в ряде случаев квалификация как пытки является правильной. Однако предоставить точные статистические данные на данный момент сложно," — заявила глава Ассоциации молодых юристов Грузии Нона Курдованидзе в интервью "Tabula".





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