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АМЮГ: В отношении задержанных применялись пытки
04.12.2024 00:03
Глава Ассоциации молодых юристов Грузии Нона Курдованидзе сообщила, что в отношении задержанных на акциях протеста в Тбилиси имели место пытки.
"Как вы знаете, наши адвокаты встречаются с задержанными, и почти все из них говорят о том, что стали жертвами физического насилия разной степени интенсивности. Это происходило главным образом во время задержания, после задержания — во время транспортировки или в местах, куда их доставляли до помещения в изолятор.
Эти истории крайне тяжелые, особенно те случаи, которые связаны с госпитализацией.
Как известно, часть задержанных была переведена в медицинские учреждения и до сих пор проходит лечение.
Что касается квалификации этих действий, то для определения необходим учет степени физического насилия, его продолжительности, интенсивности и других факторов. Часть этих случаев мы квалифицируем как пытки. Они приравниваются к пыткам с учетом их продолжительности и интенсивности. Другая часть может быть расценена как ненадлежащее обращение.
Мы можем с уверенностью сказать, что в ряде случаев квалификация как пытки является правильной. Однако предоставить точные статистические данные на данный момент сложно," — заявила глава Ассоциации молодых юристов Грузии Нона Курдованидзе в интервью "Tabula".
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