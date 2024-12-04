

Оператора телекомпании «Формула», пострадавшего на акции протеста, доставили в больницу

04.12.2024 11:54





Оператор телекомпании «Формула» Тедо Квачахия доставлен в больницу. Указанную информацию распространила телекомпания.



По сведениям сотрудников компании, у оператора отмечаются повреждения в области головы.



Тедо Квачахия получил повреждения при освещении событий на проспекте Руставели.



Вчера на акции протеста на проспекте Руставели пострадал и оператор Общественного вещателя Грузии Бесо Гаприндашвили. По информации вещателя, оператор получил повреждения руки от использования пиротехники.



По существующей информации, есть пострадавшие и среди представителей иностранных СМИ.





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