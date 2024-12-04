|
|
|
Оператора телекомпании «Формула», пострадавшего на акции протеста, доставили в больницу
04.12.2024 11:54
Оператор телекомпании «Формула» Тедо Квачахия доставлен в больницу. Указанную информацию распространила телекомпания.
По сведениям сотрудников компании, у оператора отмечаются повреждения в области головы.
Тедо Квачахия получил повреждения при освещении событий на проспекте Руставели.
Вчера на акции протеста на проспекте Руставели пострадал и оператор Общественного вещателя Грузии Бесо Гаприндашвили. По информации вещателя, оператор получил повреждения руки от использования пиротехники.
По существующей информации, есть пострадавшие и среди представителей иностранных СМИ.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна