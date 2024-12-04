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3 декабря с акции в медучреждения доставлены 15 человек - Минздрав
04.12.2024 13:14
По информации Минздрава Грузии, 3 декабря, в результате акций протеста, группами Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи в медицинские учреждения было доставлено 15 человек, среди которых 11 – участники акции, 3 – представители СМИ и 1 – сотрудник МВД Грузии.
По сведениям ведомства, часть пострадавших продолжает проходить лечение под наблюдением врачей, угрозы для их жизни - нет.
"На территорию вблизи проведения акции протеста были мобилизованы более 20 бригад Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. На месте медицинская помощь была оказана десяткам граждан, в том числе представителям СМИ и правоохранительных органов, которым не потребовалась госпитализация.
Указанные данные содержат только число госпитализированных бригадами Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи", - указано в заявлении.
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