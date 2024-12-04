Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

3 декабря с акции в медучреждения доставлены 15 человек - Минздрав


04.12.2024   13:14


По информации Минздрава Грузии, 3 декабря, в результате акций протеста, группами Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи в медицинские учреждения было доставлено 15 человек, среди которых 11 – участники акции, 3 – представители СМИ и 1 – сотрудник МВД Грузии.

По сведениям ведомства, часть пострадавших продолжает проходить лечение под наблюдением врачей, угрозы для их жизни - нет.

"На территорию вблизи проведения акции протеста были мобилизованы более 20 бригад Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. На месте медицинская помощь была оказана десяткам граждан, в том числе представителям СМИ и правоохранительных органов, которым не потребовалась госпитализация.

Указанные данные содержат только число госпитализированных бригадами Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи", - указано в заявлении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна